Лхаса, Китай, , 05:44 — REGNUM Команда китайской научной экспедиции благополучно вернулась в базовый лагерь на горе Эверест 5 мая, достигнув ранее вершины самой высокой горы в мире, сообщает агентство Синьхуа.

Эверест Mário Simoes

Все 13 членов экспедиционной команды находятся в хорошей физической форме. 3 мая команда установила автоматическую станцию метеорологического мониторинга на высоте 8 830 метров, что сделало ее самой высокой станцией в мире такого рода.

На вершине они впервые измерили толщину льда и снега с помощью высокоточного радара и собрали образцы для дальнейших исследований.