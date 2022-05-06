Вашингтон, , 05:43 — REGNUM Представители властей США неприкрыто передергивают заявления Москвы по российской ядерной политике, написал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в своей статье «Ядерная политика России: факты и фейки» для издания Newsweek.

Анатолий Антонов Mil.ru

Дипломат подчеркнул, что обвинения в адрес России в ее якобы «агрессивной ядерной риторике» не имеют под собой оснований и являются частью антироссийской информационной кампании. Он отметил, что РФ предпримет все меры, чтобы не допустить эскалации вокруг Украины, а также не представляет угрозы для США и их европейских союзников.

Вместе с тем Антонов добавил, что Москва готова возобновить консультации с американской стороной, посвященные стратегической проблематике, но только тогда, когда Вашингтон будет готов к этому.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти не планируют менять свою стратегию в отношении России и Украины в преддверии 9 мая — российского Дня Победы.

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