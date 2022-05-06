Вашингтон, 6 мая, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Уничтожить своё химическое оружие призвало власти США посольство России в Вашингтоне. Об этом сказано в комментарии, опубликованном 6 мая в телеграм-канале российской дипмиссии.

Wolfhazmat.de Склад химического оружия

Российские дипломаты напомнили, что Москва ликвидировала собственное химоружие полностью ещё в 2017 году, что подтверждено ОЗХО. Однако американские СМИ, вслед за администрацией Белого дома, продолжают повторять необоснованные обвинения в адрес России о якобы нарушении химконвенции. Звучат бездоказательные слова о якобы сохранившемся арсенале химического оружия и о планах применения его на территории Украины.

В российском диппредставительстве указали, что именно США остаются на сегодняшний день единственной страной — участницей Конвенции о запрещении химоружия, которая так и не ликвидировала свой химарсенал боевых отравляющих веществ. При этом Соединённые Штаты обладают достаточными техническими возможностями и финансовыми ресурсами для проведения ускоренной химдемилитаризации.

Российские дипломаты призвали американскую общественность задуматься, ради каких целей Белый дом тормозит ликвидацию национального арсенала химоружия, тогда как другие страны уже успешно справились с этой задачей у себя.