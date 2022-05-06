Пекин, , 05:40 — REGNUM Почтовая и курьерская служба Китая поддерживала стабильную работу во время первомайских праздников, сообщило Государственное почтовое бюро КНР, передает 5 мая агентство Синьхуа.

С 30 апреля по 4 мая почтовые и курьерские компании страны собрали 1,34 млрд посылок, что на 2,3% больше в годовом исчислении. За этот период было доставлено около 1,47 млрд посылок, что на 19,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

По сообщению бюро, во время праздника приоритетное внимание уделялось обеспечению доставки средств профилактики эпидемий, неотложных медикаментов и предметов первой необходимости, чтобы гарантировать, что основные условия жизни людей не пострадают.