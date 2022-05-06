Южно-Сахалинск, 6 мая, 2022, 05:39 — ИА Регнум. На Сахалин с Украины, из Донецкой и Луганской Народных Республики приехали 47 переселенцев. С ними работают все профильные службы, в том числе отделение Пенсионного фонда в островном регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Официальный телеграм-канал администрации Тамбовской области Обследование беженцев

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Специалисты Пенсионного фонда ведут выездной приём переселенцев. Люди получают консультации о государственных услугах и могут сразу их оформить.

«В ходе выездных приемов сотрудники фонда разъяснили гражданам порядок установления различных видов пенсий, ежемесячной денежной выплаты и набора социальных услуг. От всех прибывших приняты анкеты для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования с присвоением СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счёта)», — пояснили в ведомстве.

В числе переселенцев, выбравших для проживания островной регион, есть женщины с детьми. Им специалисты разъяснили как получить сертификат на материнский капитал и какие ещё льготы предоставляются семьям с детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, город Ясиноватая (ДНР) подвергся ракетному обстрелу со стороны украинских вооружённых формирований вечером 5 мая.