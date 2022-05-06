Берлин, , 05:38 — REGNUM Обещанные Германией зенитные установки Gepard так и не прибыли на Украину, сообщает газета Die Welt со ссылкой на киевские источники.

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«Поставка зенитных установок Gepard на Украину застопорилась спустя восемь дней после того, как об этом объявила министр обороны Кристин Ламбрехт. Ко вторнику федеральное правительство не смогло получить подходящие боеприпасы», — отмечает издание.

По данным газеты, выбор такого вооружения является странным, так как Германия неоднократно заявляла о нехватке боеприпасам к установкам Gepard. При этом проблемы возникли из-за отсутствия согласия Швейцарии на реэкспорт оружия Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Германия пообещала поставить Чехии новую бронетехнику взамен той, которую Прага направила в качестве помощи киевскому режиму. Отмечалось, что соответствующие соглашения уже достигнуты между странами.