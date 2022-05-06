Шанхай, Китай, 6 мая, 2022, 05:34 — ИА Регнум. Более 70% из 1800 с лишним крупных предприятий Шанхая возобновили работу и производство на фоне вспышки COVID-19 в городе, сообщает 5 мая агентство Синьхуа.

Шанхай

Промышленные предприятия в Шанхае добились устойчивого прогресса в возобновлении производства, при этом показатель возобновления первой партии из более чем 660 ключевых предприятий превысил 90%.

Ключевые промышленные цепочки, связанные автомобилями, интегральными схемами и биомедициной, продолжали восстанавливаться и наращивать производственные мощности, в то время как ведущие предприятия поддерживали стабильное производство.

Согласно уведомлению, опубликованному городом, он будет способствовать упорядоченному возобновлению деятельности коммерческих предприятий при условии, что работа по профилактике и борьбе с COVID-19 проводится должным образом.

В уведомлении говорится, что работа возобновится в торговых точках, распределительных центрах, складских помещениях, центральных кухнях и центрах обработки пищевых продуктов коммерческих предприятий, таких как супермаркеты, круглосуточные магазины, торговые центры, платформы электронной коммерции, рынки сельскохозяйственной продукции и предприятия общественного питания.