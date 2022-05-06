Москва, 6 мая, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Уже меньше, чем через два месяца стартует приемная кампания в вузы. Первые абитуриенты смогут подать заявки на поступление на бакалавриат или специалитет 20 июня, прием документов продлится до 25 июля, а к 9 августа появятся приказы о зачислении. Для магистров и аспирантов вузы устанавливают эти сроки самостоятельно.

Цитата страницы на портале Госуслуг Страница суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»

Абитуриенты смогут подать документы лично в вузе, по почте, а также с помощью электронного суперсервиса портала госуслуг «Поступление в вуз онлайн», который развивается благодаря национальному проекту «Цифровая экономика». В Минобрнауки России уверены, что в этом году сервис станет еще популярней, чем годом ранее. Подать документы онлайн можно почти в любой государственный вуз страны, за исключением тех, которые подведомственны силовым структурам или находятся за рубежом.

«Одна из приоритетных задач Минобрнауки состоит в том, чтобы у ребят изо всех уголков нашей страны, даже самых отдаленных, была возможность быстро и удобно подать документы в вуз, в котором они мечтают учиться. Тем более что сделать это очень просто, достаточно зарегистрироваться на портале Госуслуг и подтвердить там свою учетную запись. Именно такую функцию будет осуществлять суперсервис «Поступление в вуз онлайн», к которому в этой приемной кампании подключится порядка 900 вузов и их филиалов», — отметил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрий Афанасьев.

С этого года подать документы с помощью суперсервиса можно будет на любую форму обучения: очную, очно-заочную, заочную, бюджетную, платную, целевую. Сервис позволит учитывать все особые права и преимущества абитуриентов. Кроме того, через электронную платформу можно будет записаться на вступительные испытания в вуз, узнать их результаты и дать согласие на зачисление. Время обновления конкурсных списков значительно сократилось: теперь это занимает всего несколько минут.

В 2021 году приём документов онлайн осуществлялся в 537 образовательных организациях, а возможностями суперсервиса воспользовались 44,5 тыс. абитуриентов. Среди них — студентка 1 курса Института цветных металлов и материаловедения Сибирского федерального университета Екатерина Павлова. Она из Новосибирска, поэтому документы в Красноярский вуз решила подавать онлайн — заявку рассмотрели в день подачи.

«На сайте Госуслуг легко было отслеживать своё положение в списке абитуриентов и сравнивать ситуацию со списками других университетов, в которые я также подавала документы. Фактически, все стадии поступления, включая статус после подачи согласия и момент зачисления, было очень удобно просматривать на едином сайте. На мой взгляд, это самый комфортный и простой способ поступить в вуз в наше время — не нужно заполнять множество бумаг, делать сканы и копии. Достаточно наличие подтверждённого профиля на Госуслугах», — отмечает Екатерина.

Подать документы с помощью суперсервиса решила и Анастасия Чуракова, студентка Института предпринимательства и права Уральского федерального университета:

«Для меня это был самый приемлемый вариант, потому что Портал Госуслуг позволяет, не выходя из дома, одновременно подать заявления в пять вузов и в каждом из них выбрать до 10 специальностей. Трудностей при подаче документов я не испытала. Хочется отметить удобную фильтрацию вузов, позволяющую выбрать интересующие учебные заведения, вводя данные о результатах ЕГЭ. Считаю, что сервис Портал Государственных услуг достаточно прост в использовании и доступен для всех».

Студент Института экономики и менеджмента Томского государственного университета Иван Меш также отмечает удобство суперсервиса. Молодой человек приехал в Томск из Новокузнецка, документы подавал онлайн.

«Считаю, что суперсервис портала госуслуг «Поступление в вуз онлайн» сильно экономит время, так как часть документов, нужных для подачи заявления, сразу присутствует на госуслугах и автоматически заполняются в заявлении. Также абитуриенту не приходится подавать одни и те же документы в каждый вуз отдельно, и это тоже экономия времени. В целом, поступление через госуслуги — это сервис, удобный как абитуриентам, так и приёмным комиссиям вузов, и он делает поступление в вуз комфортным, безопасным и более оптимизированным», — отмечает Иван.

Оценку различным способам поступления в вузы корреспондентуИА REGNUM дал ректор Алтайского государственного аграрного университета (ГАУ) Николай Колпаков:

«Сегодня в Алтайский ГАУ абитуриенты могут подать документы тремя способами. Первый — лично принести документы в приемную комиссию университета. Второй — подать документы онлайн через федеральный сервис «Поступление в вуз онлайн». Это удобно, прежде всего, для тех ребят, которым сложно приехать в Барнаул по каким-то причинам. И, наконец, третий способ — онлайн через электронную среду АГАУ, которую мы развиваем с 2020 года.

Статистика показывает, что абитуриенты предпочитают подавать документы лично. Так делают 2/3 наших абитуриентов. Как это объяснить? Подача документов непосредственно в приемную комиссию предполагает эмоциональный контакт, дает возможность задать все необходимые вопросы членам приемной комиссии, деканам, преподавателям, увидеть инфраструктуру университета, что позволяет лучше определиться с выбором будущего направления подготовки. На моей памяти много случаев, когда молодые люди окончательно делали выбор в пользу того или иного факультета только после посещения приемной комиссии.

Сервис «Поступление в вуз онлайн» — хорошее подспорье для тех, кто поступает в столичные вузы или вузы другого региона. Так удобно подавать документы абитуриентам со всей страны, не приезжая в столицу».

Как сообщалоИА REGNUM, нацпроект «Цифровая экономика» предполагает ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создаст условия для высокотехнологичного бизнеса, повысит конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепит национальную безопасность и повысит качество жизни людей.

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