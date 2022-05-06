Пекин, 6 мая, 2022, 05:28 — ИА Регнум. В четверг в Китае вступил в силу Марракешский договор об облегчении доступа слепых, слабовидящих или других лиц с ограниченными возможностями к опубликованным произведениям, сообщает 5 мая агентство Синьхуа.

Domsg.ru Книга для слепых

Марракешский договор, первый и пока единственный договор о правах человека, касающийся авторского права, направлен на устранение связанных с авторским правом препятствий для людей с ограниченными возможностями печати в получении произведений. Он был принят Всемирной организацией интеллектуальной собственности 27 июня 2013 года и вступил в силу 30 сентября 2016 года.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), высшего законодательного органа Китая, принял решение о ратификации Марракешского договора в октябре 2021 года.