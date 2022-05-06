Гонконг, Китай, , 05:25 — REGNUM Гонконгская фондовая биржа открылась 6 апреля снижением большинства котировок, реагируя на произошедший накануне спад на фондовом рынке США. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Фондовые рынки Иван Шилов © ИА REGNUM

После открытия индекс Hang Seng опустился на 506 пунктов (2,44%), до уровня 20 287. По данным на 10:15 (05:15 мск) Hang Seng составлял 20 229,43 пункта, увеличив снижение до 563,97 пункта (2,71%).

Отрицательно на величину индекса влияет снижение акций всего отраслевого спектра. В частности, более 4% стоимости потеряли акции таких лидеров, как гигант интернет-торговли Alibaba и производитель смартфонов Xiaomi.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 5 мая резким снижением на фоне оценивания инвесторами итогов заседания ФРС.

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