Гонконг, Китай, 6 мая, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Гонконгская фондовая биржа открылась 6 апреля снижением большинства котировок, реагируя на произошедший накануне спад на фондовом рынке США. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовые рынки

После открытия индекс Hang Seng опустился на 506 пунктов (2,44%), до уровня 20 287. По данным на 10:15 (05:15 мск) Hang Seng составлял 20 229,43 пункта, увеличив снижение до 563,97 пункта (2,71%).

Отрицательно на величину индекса влияет снижение акций всего отраслевого спектра. В частности, более 4% стоимости потеряли акции таких лидеров, как гигант интернет-торговли Alibaba и производитель смартфонов Xiaomi.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 5 мая резким снижением на фоне оценивания инвесторами итогов заседания ФРС.

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