Владивосток, 6 мая, 2022, 05:22 — ИА Регнум. В Приморья с начала массовой вакцинации от COVID-19 поступило 1 298 560 доз отечественных вакцин, в том числе для подростков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Yarregion.ru Вакцинация

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За последние сутки вакцинировались 1,2 тыс. человек, выявлено 59 новых носителей коронавируса. Всего на 6 апреля прошли иммунизацию 1 055 465 жителей Приморья

как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровск поступило 600 доз вакцины от коронавируса «Спутник-М» для детей от 12 до 17 лет. Её доставят в Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Амурский, Нанайский, Ульчский, Верхнебуреинский и имени Лазо районы края.