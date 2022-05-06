Пекин, 6 мая, 2022, 05:20 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, в 2021 году китайские рабочие-мигранты из сельских районов имели более высокие доходы и лучшие условия жизни, сообщает 4 мая агентство Синьхуа.

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Согласно отчету, опубликованному Национальным бюро статистики КНР, в 2021 году трудящиеся-мигранты в стране зарабатывали в среднем 4 432 юаня (около $669,7) в месяц, что на 8,8% больше в годовом исчислении. По данным бюро, в прошлом году ежемесячный доход трудящихся-мигрантов в обрабатывающей промышленности вырос на 10,1%.

Жилая площадь на душу населения китайских трудовых мигрантов выросла на 0,2 квадратных метра до 21,7 квадратных метров в 2021 году, сообщило бюро, добавив, что 95,6% трудовых мигрантов имеют доступ к Интернету, говорится в отчете.

Данные бюро также показали, что численность китайских рабочих мигрантов в 2021 году достигла 292,51 млн человек, что на 6,91 млн больше, чем в предыдущем году.