Пекин, 6 мая, 2022, 05:17 — ИА Регнум. В Китае во время пятидневных первомайских праздников наблюдалось бесперебойное и безопасное дорожное движение, при этом поездки в основном совершались на короткие и средние расстояния из-за вспышки COVID-19, сообщило Министерство общественной безопасности КНР, передает 4 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным министерства, по состоянию на 18:00 по пекинскому времени 4 мая массовых пробок на дорогах не наблюдалось, и по всей стране не было зарегистрировано ни одного крупного дорожно-транспортного происшествия. Дорожно-транспортные происшествия сократились на 62,5%по сравнению с предыдущими первомайскими праздниками, сообщили в министерстве.

Во время праздников полиция усилила патрулирование в местах массового скопления людей и в местах массового скопления людей, активизировав усилия по пресечению незаконной и преступной деятельности. Первомайские праздники в этом году в Китае длились с 30 апреля по 4 мая.