Токио, 6 мая, 2022, 05:14 — ИА Регнум. Новую схему обмана людей стали использовать мошенники в Японии, спекулируя на ситуации вокруг Украины. Об этом 6 мая сообщает газета Asahi.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Отмечается, что если раньше злоумышленники вытягивали деньги из доверчивых граждан, представляясь по телефону попавшими в беду близкими людьми или сообщая о «недоплаченной пенсии», либо о получении вычета за медицинские услуги, то сейчас всё чаще мошенники стали применять новый способ обмана.

Теперь аферисты пытаются обмануть японцев под видом сбора денежных средств на гуманитарную помощь Украине. Жертвами обмана чаще становятся пожилые люди, при этом отмечается возрастание активности мошенников.

В Японии в 2021 году было зафиксировано более 14 тыс. случаев мошенничества, что на 6,7% больше, чем в 2020 году. В настоящее время аферисты начали набирать обороты, активно используя схему с привлечением легенды о якобы сборе гуманитарной помощи украинцам. Уточняется, что на сегодняшний день общая сумма финансовых потерь поддавшихся уговорам аферистов японцев составила 27,8 миллиарда иен (около 13,9 миллиарда рублей).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Челябинской области была осуждена группировка мошенников.