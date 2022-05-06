Куньмин, Китай, 6 мая, 2022, 05:10 — ИА Регнум. По состоянию на 4 мая железная дорога Китай-Лаос обслужила более 2,7 млн пассажирских рейсов и перевезла 2,9 млн тонн грузов с момента ее запуска в декабре 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

Olgaozik Лаос

По данным компании China State Railway Group Co., Ltd., на железной дороге наблюдается значительный рост грузовых перевозок: объем грузоперевозок за пятый месяц работы составил 1,1 млн тонн, что на 550% больше, чем за первый месяц работы.

На сегодняшний день по железной дороге было перевезено более 500 000 тонн трансграничных грузов в более чем 10 стран и регионов, состоящих из более чем 100 видов товаров, включая электронику, автомобили и цветы, сообщили в компании.

Железная дорога также предоставила жителям больше возможностей для передвижения. В настоящее время на китайском участке железной дороги ежедневно курсирует в среднем 36 пассажирских поездов, в то время как на участке в Лаосе ежедневно курсируют шесть электропоездов и два стандартных пассажирских поезда.

Китайско-Лаосская железная дорога соединяет Куньмин в провинции Юньнань со столицей Лаоса Вьентьяном. Железная дорога протяженностью 1035 км — это знаковый проект высококачественного сотрудничества «Один пояс — один путь» — который начал функционировать 3 декабря 2021 года.