Анадырь, , 05:09 — REGNUM В рамках антикризисного пакета мер власти Чукотки внесли поправки в порядок предоставления грантов на создание собственного дела — начинающие предприниматели смогут получить 1,5 млн рублей на развитие бизнеса в производственной сфере. Ранее выдавали 700 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Малый бизнес Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

Читайте также: В Приангарье обнародован полный перечень мер поддержки бизнеса

Желающим развиваться не в производстве предлагают грант в 1 млн рублей вместо 500 тыс. рублей.

Приём заявок на получение «гранта на старт» начался 4 мая и закончится 25 мая. При этом от предпринимателей не потребуется соблюдение условия по отсутствию налоговой задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, для предпринимателей Иркутской области по поручению губернатора Приангарья Игоря Кобзева подготовлен полный перечень мер поддержки бизнеса как федеральных, так и региональных.