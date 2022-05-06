Исламабад, , 05:04 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксировали сейсмологи на территории Пакистана, сообщает Геологическая служба США.

Последствия землетрясения Martin Luff

По ее данным, эпицентр землетрясение располагался в 49 километрах к югу от населенного пункта Далбандин. Глубина залегания очага сейсмособытия составила десять километров. По предварительным данным, пострадавших или разрушений не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья Филиппин. Его очаг находился в 89 километрах от города Мати на глубине 60 километров. Сведений о пострадавших не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

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