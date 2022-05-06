Вашингтон, 6 мая, 2022, 05:04 — ИА Регнум. Смертельный вирус был обнаружен учеными из Мэрилендского университета (США) в генетически модифицированном сердце свиньи, пересаженном человеку, который позже скончался. Об этом 5 мая сообщило агентство Associated Press.

(сс) Unknown Сердце

Речь идет о свином цитомегаловирусе из семейства герпесвирусов. Ученые нашли его, пытаясь установить причины смерти мужчины. Им пока не удалось установить, связана гибель пациента с обнаруженным возбудителем или нет.

Сердце было пересажено жителю штата Мэриленд в январе 2022 года. Через два месяца после операции он умер.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля американская биофармацевтическая компания Pfizer объявила о планах по испытанию в США экспериментальной генной терапии для лечения атрофии мышц.