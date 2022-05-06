Берлин, 6 мая, 2022, 04:59 — ИА Регнум. Импорт Германии из Китая в марте вырос на 15,8% по сравнению с предыдущим месяцем до 16,3 млрд евро ($17,2 млрд), сообщило Федеральное статистическое управление Германии (Destatis), передает агентство Синьхуа.

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По данным Destatis, Китай, с учетом экспортированных товары на сумму 9,1 млрд евро, в марте, оставался крупнейшим внешнеторговым партнером Германии. Общий объем импорта Германии вырос на 3,4% в месячном исчислении до 117,4 млрд евро в марте. Экспорт страны, тем временем, сократился на 3,3%до 120,6 млрд евро.

По данным Destatis, Соединенные Штаты по-прежнему остаются крупнейшим покупателем Германии, поскольку в марте в Соединенные Штаты было экспортировано товаров на сумму 11,5 млрд евро, что немного больше, чем в феврале.

Из-за санкций против России в ответ на российско-украинский конфликт, а также «дальнейших мер по ограничению экспорта и несанкционированного поведения участников рынка» немецкий экспорт в Россию в марте упал на 62,3% до 0,9 млрд евро.

Импорт Германии из других стран — членов Европейского союза (ЕС) в марте сократился на 3,0% до 56,7 млрд евро. Экспорт страны в ЕС также незначительно сократился до 66,6 млрд евро.