Москва, , 04:56 — REGNUM В Москве в районе Белорусского вокзала ранним утром 6 мая столкнулись три легковых автомобиля. Об этом столичный департамент транспорта сообщает в своём Telegram-канале.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На Тверском путепроводе (на пересечении с улицей Бутырский Вал) столкнулись три автомобиля».

На опубликованной в сообщении видеозаписи с камеры наблюдения видно, как белый автомобиль на большой скорости врезается в проезжающий перекрёсток другой автомобиль, ранее скрытый от глаз водителя автобусом. Отброшенный в результате первого столкновения инициатор ДТП врезается в третий автомобиль, стоящий у обочины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Новоалександровском округе погибли четыре человека.

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