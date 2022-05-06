Владивосток, , 04:56 — REGNUM Ночью 6 апреля учреждения Владивостока получили анонимные письма о «минировании» — анонимщики написали, что «бомбы взорвутся около 10 утра» в аэропорту, в 25 школах, детском саду, в корпусах ДВФУ и ряде СМИ.

Силовики Марина Каширская © ИА REGNUM

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Письмо о минировании на электронную почту получила и VL.ru.

Сообщение отрабатывают силовики. В частности, здание аэропорта Владивосток проверяет служба безопасности и сотрудники Росгвардии. Информация по учебным учреждениям уточняется, но, например, в школах № 62 на Интернациональной, 48 и № 59 на Терешковой, 25, которые были в списке «заминированных», корреспондент Новостей VL.ru не обнаружил никаких следов эвакуации.

Официально никто из властей города информацию не подтвердил.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке все три дня короткой рабочей недели в учебные заведения Петропавловска-Камчатского поступают сообщения о заложенных взрывных устройствах. Утром 6 мая провели очередную эвакуацию детей и педагогов.