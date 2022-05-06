Пекин, , 04:51 — REGNUM Китайские потребители относительно более оптимистично смотрят в будущее, что резко контрастирует со снижением потребительского доверия во всем мире, говорится в отчете, опубликованном глобальной консалтинговой фирмой Ernst & Young (EY), передает агентство Синьхуа.

Пьяный китаец

Согласно последнему отчету EY Future Consumer Index, в котором отслеживаются изменения потребительских настроений и поведения на мировых рынках. Было опрошено 18 000 потребителей по всему миру. Примерно 60% китайских респондентов считают, что их личные финансы улучшатся в следующем году, что выше, чем в среднем по миру (48%).

Между тем, 43% китайских потребителей заявили, что их текущее финансовое положение улучшилось благодаря соответствующему сокращению потребления, что на 9 процентных пунктов выше, чем в среднем по миру, показали данные отчета.

Поскольку изменение климата и устойчивое развитие продолжают привлекать внимание всего мира, все больше потребителей заявили, что они осознают влияние своего потребительского поведения на окружающую среду и включают его в качестве одного из основных факторов в свои соображения о потреблении, говорится в отчете.

«Под руководством целей «углеродного пика к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году» китайские потребители продемонстрировали более высокую осведомленность об устойчивом развитии, начав переосмысливать свое потребительское поведение и стремиться к устойчивому развитию», — сказал руководитель потребительского сектора EY Greater China Дэнис Чен .

Данные показали, что 32% китайских респондентов заявили, что при покупке товаров они будут уделять приоритетное внимание устойчивому развитию и охране окружающей среды, что выше среднемирового показателя в 26%.