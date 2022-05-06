Красноярск, 6 мая, 2022, 04:48 — ИА Регнум. Ещё в двух районах Красноярского края установлен особый противопожарный режим (ОПР). Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

(сс) skeeze Лесной пожар

ОПР в регионе вводят поэтапно. С 6 мая он начнёт действовать в Абанском и Нижнеингашском районах. Населению запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву, проводить пожароопасные работы.

Таким образом, ОПР введён в 52 муниципальных образованиях края. Нарушителям грозят штрафы, а в ряде случаев — уголовная ответственность.

Напомним, по состоянию на 5 мая в крае за выжигание сухой травы в населённых пунктах и землях сельхозназначения возбуждено более 1500 дел об административном правонарушении.