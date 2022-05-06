Манагуа , , 04:48 — REGNUM Сын президента Никарагуа Даниэля Ортеги предпринимал попытки наладить диалог с Соединенными Штатами, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Никарагуа Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По их данным, Лауреано Ортега, который сейчас занимает должность советника президента по вопросам инвестиций, через неких лиц уведомил американские власти о готовности к диалогу на высоком уровне. Источники утверждают, что таким образом Никарагуа пытается договориться с США о возможном частичном снятии санкции в республике в обмен на некие уступки.

Также утверждается, что некий чиновник из США посещал Манагуа в марте 2022 года. Однако тогда никарагуанские власти переговоров не проводили. В свою очередь, в Вашингтоне считают, что рано или поздно Никарагуа пойдут на диалог. При этом источники считают, что Манагуа якобы готово ввести санкции против России в связи со спецоперацией по денацификации и демилитаризации Украины.