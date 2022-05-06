Манагуа , 6 мая, 2022, 04:48 — ИА Регнум. Сын президента Никарагуа Даниэля Ортеги предпринимал попытки наладить диалог с Соединенными Штатами, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

По их данным, Лауреано Ортега, который сейчас занимает должность советника президента по вопросам инвестиций, через неких лиц уведомил американские власти о готовности к диалогу на высоком уровне. Источники утверждают, что таким образом Никарагуа пытается договориться с США о возможном частичном снятии санкций в республике в обмен на некие уступки.

Также утверждается, что некий чиновник из США посещал Манагуа в марте 2022 года. Однако тогда никарагуанские власти переговоров не проводили. В свою очередь, в Вашингтоне считают, что рано или поздно Никарагуа пойдут на диалог. При этом источники считают, что Манагуа якобы готово ввести санкции против России в связи со спецоперацией по денацификации и демилитаризации Украины.