Кито, 6 мая, 2022, 04:39 — ИА Регнум. Адвокат Вальтер Вальехо, защищавший наркобарона, известного как «эквадорский Пабло Эскобар» был убит на пороге пятизвёздочного отеля в городе Гуаякиль в Эквадоре. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба национальной полиции страны.

Цитата из к/ф «Лицо со шрамом». реж. Брайан Де Пальма. 1983. США Наркобарон

Уточняется, что на адвоката напали двое неизвестных в момент, когда он выходил из отеля Sheraton. Злоумышленники, лица которых были неразличимы из-за накинутых на головы капюшонов, выпустили в юриста не менее восьми пуль. Вальехо погиб на месте.

Сотрудники эквадорской полиции заявили, что в результате следственных мероприятий, удалось оперативно задержать человека, который может быть причастен к данному делу. Личность задержанного и его возможная роль в произошедшем не раскрываются.

Подзащитный погибшего адвоката, Эдисон Прадо Алава находится за решёткой уже около пяти лет. Наркобарон был приговорён к 19 годам лишения свободы. Отмечается, что Алава занимает высокое положение в преступной иерархии наркоторговцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Мексике колумбийского наркобарона.