Омск, 6 мая, 2022, 04:30 — ИА Регнум. Генеральная репетиция парада Победы состоялась в Омске 5 мая. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Оmskportal.ru Репетиция парада Победы в Омске

В 2022 году в шествии примет участие 21 парадный расчёт воинских частей, военно-учебных заведений гарнизона и силовых ведомств.

Генеральная репетиция построения войск Омского территориального гарнизона состоялась 5 мая на Соборной площади. В ней приняли участие офицеры и курсанты 242-го Учебного центра ВДВ, 33-й гвардейской ракетной армии, Омского автобронетанкового инженерного института и другие.

Возглавил колонну военной техники знаменитый танк Т-34. Движение продолжили ретро-автомобили с артиллерийскими орудиями, современная военная техника.

В репетиции было задействовано более 45 единиц современной военной и ретро-техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области 9 мая в очном формате пройдёт патриотическая акция «Бессмертный полк».

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