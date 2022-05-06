Якутск, , 04:37 — REGNUM В Мегино-Кангаласском районе Якутии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего сотрудника одного из госпредприятий. Он обвиняется в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путём обмана, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Якутии.

Коррупция (сс) sajinka2

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Фигурант, являясь мастером участка Мегино-Кангаласского филиала ГУП «ЖКХ Республики Саха (Якутия)», фиктивно трудоустроил своих знакомых, не осведомленных о его преступных замыслах.

Мужчина принёс в отдел кадров копии их документов, сведения о расчётных счетах. Потом ежемесячно для расчёта и начисления зарплаты он передавал фиктивные табеля учёта рабочего времени и расчёта оплаты труда. Всего с сентября 2019 года по февраль 2022 года он похитил более 1,3 млн рублей.

Уголовное дело направлено прокурором в суд. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Анабарском районе руководители ряда структурных подразделений администрации незаконно, за счет финансирования социальных программ, получили единовременные выплаты в 15 млн рублей.