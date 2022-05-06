Тбилиси, , 14:26 — REGNUM Тбилисский международный аэропорт в результате работ по реконструкции будет принимать больше крупнотоннажных самолетов, сообщает 5 мая грузинский телеканал «Формула».

Аэропорт. Тбилиси Gia Gvilava

В аэропорту была устроена новая рулежная дорожка и сделана поворотная площадка.

По словам вице-премьера и министра экономики Левана Давиташвили, новая рулёжная дорожка позволит большегрузным, в основным транспортным самолётам, взлетать со взлетно-посадочной полосы аэропорта. По его словам, новая инфраструктура, с одной стороны, увеличит пропускную способность аэропорта и ускорит частоту взлётов, а с другой стороны, улучшит трафик в аэропорту с точки зрения безопасности. «Это особенно актуально, так как мы видим растущий поток грузов в Тбилисском международном аэропорту», — сказал министр экономики.

По словам Давиташвили, интерес инвесторов к аэропорту растёт.

«У нашей страны есть потенциал для развития грузового направления, и Тбилисский международный аэропорт будет играть роль грузового хаба. Этому должна способствовать новая инфраструктура», — сказал министр.

В результате работ по реконструкции новая инфраструктура аэропорта была оснащена современной системой световой сигнализации, которая необходима для безупречного и надлежащего функционирования аэропорта и его взлётно-посадочной полосы. Сейчас аэропорт располагает в общей сложности шестью рулёжными дорожками.

Работы по реконструкции были предоставлены компанией «Сакаэронавигация» министерства экономики и устойчивого развития Грузии и компанией по управлению аэропортом «TAV Georgia». Инвестиции, выделенные на оснащение аэропорта новой визуальной навигацией, составили $ 2,5 млн. «Сакаэронавигация» инвестировала 3 миллиона 755 тысяч лари ($ 1 235 000).