Нью-Йорк, США, 6 мая, 2022, 04:27 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 5 мая резким снижением на фоне оценивания инвесторами итогов заседания ФРС. Больше других потерял Nasdaq.

Mike Licht Падение

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 1063,09 пункта (3,12%), до уровня 32 997,97 пункта. S& P 500 подешевел на 153,30 пункта (3,57%), до уровня 4146,87 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 647,16 пункта (4,99%), до уровня 12 317,69 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,91 (0,84%), до уровня $108,72 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 4 мая ростом.

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