Сеул, , 04:20 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 26 714 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Медики в защитных костюмах. Южная Корея Busan.go.kr

По его данным, всего 28 зараженных приехали в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции на территории страны. Отмечается, что это рекордно низкий показатель за прошедшие три месяца. Центр указывает, что заболеваемость COVID-19 в республике продолжает снижаться. Также снижается и число пациентов, которые находятся в критическом состоянии.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло17 464 782. Также за минувшие сутки в стране скончались 48 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 23 206 человек.