Москва, , 10:20 — REGNUM Свыше 5,5 тыс. волонтеров примут участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве. Об этом 6 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

День Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

По её словам, добровольцы традиционно помогают столице на мероприятиях, посвященных важным историческим событиям. В 2022 году в их обязанности будет входить встреча ветеранов, прибывающих в город из других регионов.

«В этом году больше 5,5 тысячи волонтеров помогают столице в проведении празднования Дня Победы. Они встречают почетных гостей со всей страны в аэропортах и на вокзалах. И, конечно, добровольцы поддержат народное шествие «Бессмертный полк» — сопроводят его участников по всему маршруту», — сказала Сергунина.

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