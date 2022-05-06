Красноярск, 6 мая, 2022, 04:17 — ИА Регнум. Опасность схода единичных снежных лавин сохраняется 6 мая в горах Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Simon Лавина

Аналогичный прогноз на 6 мая синоптики распространили на горные районы Хакасии и Тувы.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Таймыра в Красноярском крае предупредили о непогоде.

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