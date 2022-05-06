Москва, 6 мая, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Москве начался набор участников на городской хакатон Moscow City Hack. Об этом 6 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Мероприятие пройдёт в период с 10 по 13 июня в онлайн-формате. Подать заявку на участие можно на сайте агентства инноваций Москвы до 6 июня 2022 года.

«Участникам предстоит создать новые цифровые продукты и сервисы под запросы столичных структур и крупных компаний. Сильнейшие команды разделят призовой фонд в размере 3,4 млн рублей, а их лучшие технологичные решения протестируют в условиях городской инфраструктуры и на предприятиях партнеров соревнования», — сказала Сергунина.