Багдад, , 04:12 — REGNUM Велосипедист из Дании погиб в результате взрыва самодельной бомбы во время путешествия по Иракскому Курдистану. Об этом 5 мая сообщил курдский телеканал Rudaw.

Ирак. Курдистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что двое граждан Дании въехали на велосипедах на территорию Курдистана со стороны Турции через пограничный пункт Саздере, но отклонились от намеченного маршрута и заблудились. Путешественники передвигались по неасфальтированным дорогам местного значения, и в уезде Кани Маси провинции Духок один из датчан наехал на самодельное взрывное устройство, которое сработало.

Второй велосипедист не пострадал и сумел добраться до ближайшего населённого пункта, где сообщил о произошедшем. Отмечается, что медики оперативно прибыли на место происшествия, но спасти датчанина им не удалось, так как ранения были очень серьёзными.

По данным местных властей, дорога, на которой путешественник наехал на самодельную бомбу, практически не используется местными жителями из-за активности террористов в данном районе, которые часто устанавливают взрывные устройства на дорогах и в других местах.

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