Омск, 6 мая, 2022, 04:11 — ИА Регнум. В ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины погибли ещё четверо военнослужащих из Омской области — майор запаса Валерий Статилко, сержант Евгений Буторин, рядовые Кирилл Бабичев и Иван Берилло. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы

Губернатор региона Александр Бурков выразил соболезнования родным и близким погибших воинов.

«Их имена навсегда останутся в списке достойнейших представителей российского воинства. Светлая память!» — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, до этого стало известно о гибели на Украине ещё четверых военнослужащих из Омской области.