Петропавловск-Камчатский, 6 мая, 2022, 04:06 — ИА Регнум. На Камчатке все три дня короткой рабочей недели в учебные заведения Петропавловска-Камчатского поступают сообщения о заложенных взрывных устройствах. Утром 6 мая провели очередную эвакуацию детей и педагогов, сообщило ИА «Камчатка».

Rafael Mizrahi Бомба

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Занятия первой смены во всех школах краевой столицы отменены. Спецслужбы обследуют здания школ на наличие опасных предметов.

Из-за частых срывов учебного процесса по причине эвакуации учреждений образования на Камчатке все школы перевели на шестидневную учебную неделю, так как не выполняется учебный план. Особенно это касается подготовки детей к сдаче государственных экзаменов.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Курской области эвакуирована из Дома Советов утром 5 мая.