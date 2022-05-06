Тбилиси, 6 мая, 2022, 14:23 — ИА Регнум. У здания правительства в Тбилиси состоялся митинг с требованием перевести Михаила Саакашвили в медицинское учреждение или в третью страну, сообщает 5 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Митинг протеста был организован семьей экс-президента с единственной просьбой — «дать Саакашвили право на жизнь».

«Давайте обратимся к правительству с призывом защитить человеческую жизнь, жизнь человека, который играет огромную роль в строительстве современной Грузии», — сказал Давид Саакашвили, брат Михаила Саакашвили.

«Я не хочу, чтобы мы превратились в безликую страну, которая убивает президентов и никогда не создаст государство», — заявил Гия Бугадзе, художник, прибывший на митинг.

Это был первый митинг в Тбилиси. 6 мая в регионах пройдут митинги, в частности, в Батуми состоится митинг с требованием перевода Саакашвили в медицинское учреждение. После этого члены семьи Михаила Саакашвили прибудут в Самегрело и проведут там митинг.