Мехико, , 04:04 — REGNUM Режим экологической тревоги вновь объявлен в районе мексиканской столицы Мехико, 5 мая сообщила на своем сайте городская комиссия по окружающей среде.

Мехико Kurt Bauschardt

Такое решение было приятно на фоне превышения допустимой концентрации приземного озона и крайне сильного загрязнения воздуха в городе. Подобный режим вводится в Мехико уже второй раз за неделю.

В заявлении отмечается, что усиление атмосферного давления над долиной в районе мексиканской столицы привело к ослаблению ветра, что в совокупности с солнечным излучением вызвало ухудшение экологических показателей.

Власти Мехико призвали граждан отказаться в дневное время от занятий спортом и мероприятий вне помещений, а также минимизировать поездки на автомобилях и реже использовать приборы, работающие от газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство охраны окружающей среды Китая представило рейтинг качества воздуха среди крупных китайских населенных пунктов, в котором первое место занял город Хайкоу.

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