Москва, 6 мая, 2022, 04:04 — ИА Регнум. Риск повторного заболевания коронавирусной инфекцией возрастает со временем из-за ослабления иммунитета, заявил глава научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Иммунитет к вирусу не вечен, он постепенно ослабевает, и риск повторного инфицирования растет, и по этой причине роста заболеваемости в будущем исключать нельзя», — приводит его слова РИА Новости.

Хафизов добавил, что коронавирус SARS-CoV-2 постоянно мутирует. При этом, по словам эксперта, количество мутаций не влияет на снижение опасности заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России не фиксировалось появления новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2. В настоящее время в стране доминирует разновидность «Стелс-Омикрон», на которую приходится около 90% новых случаев заражения.