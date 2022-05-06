Анабарский район, Якутия, , 03:53 — REGNUM В Анабарском районе руководители ряда структурных подразделений администрации незаконно, за счет финансирования социальных программ, получили единовременные выплаты в 15 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Якутии.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Ранее в отношении бывшего главы района по материалам проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Ведётся следствие.

Также прокуратура внесла в адрес и. о. главы района представление, по результатам его рассмотрения в бюджет возвращено 4 млн рублей, виновные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

В целях возврата оставшихся сумм прокуратура района обратилась с исковыми заявлениями в суд, который удовлетворил требования в полном объеме — с чиновников взыскано 11 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, На Камчатке завершилось расследование уголовного дела в отношении троих жителей Петропавловска-Камчатского, которых обвиняют в коррупционных преступлениях.