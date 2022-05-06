Вашингтон, 6 мая, 2022, 03:44 — ИА Регнум. Движение Make America Great Again (MAGA) объявил спасителями США экс-глава Белого дома Дональд Трамп 5 мая в интервью Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Экс-президент США заявил о рекордном уровне инфляции в стране и о других проблемах, спровоцированных, по его мнению, правлением администрации действующего американского лидера Джозефа Байдена.

Трамп отметил, что Соединённые Штаты «больше не уважают в мире» и указал, что нынешний глава государства Байден не должен позволять себе негативных высказываний в сторону своих оппонентов из движения Make America Great Again (MAGA).

«MAGA спасает Америку. Наша страна движется в ад», — пояснил Трамп.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп обвинил главу Белого дома Байдена в утрате страной энергетической независимости.