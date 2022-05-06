Бразилиа, 6 мая 2022, 03:43 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару призвал нефтегазовую компанию Petrobras не повышать стоимость топлива в стране вслед за ростом мировых нефтяных цен на фоне обострения ситуации в Европе из-за войны на Украине. Об этом он несколько раз заявил 5 мая во время прямого включения в социальных сетях.
По мнению президента, если рост цен не сдержать, это может резко ухудшить социально-экономическую ситуацию в стране.
Болсонару подчеркнул, что в то время как основные иностранные нефтедобывающие компании в Бразилии снизили свою маржинальность до 10−15%, у национальной госкомпании Petrobras маржинальность достигает 30%.
Глава государства также заявил, что не намерен для сохранения контроля над ценами управлять компанией, в которой правительству страны принадлежит контрольный пакет акций, «в ручном режиме». И напомнил руководству Petrobras о социальной ответственности.
Напомним, резкий рост отпускных цен на топливо для бразильских дистрибьюторов ранее стал поводом для отставки с поста главы нефтегазовой компании Petrobras Жоакима Силвы и Луны и других перестановок в её руководстве.
Как сообщало ИА REGNUM, национальная федерация нефтяников Бразилии заявила, что с 14 апреля будет продавать газ по ценам ниже рыночных в знак протеста против паритета нефтяной компании Petrobras с международным рынком.
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