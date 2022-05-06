Бразилиа, , 03:43 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару призвал нефтегазовую компанию Petrobras не повышать стоимость топлива в стране вслед за ростом мировых нефтяных цен на фоне обострения ситуации в Европе из-за войны на Украине. Об этом он несколько раз заявил 5 мая во время прямого включения в социальных сетях.

Жаир Болсонару Janine Moraes / Câmara dos Deputados

Жаир Болсонару «Идёт война, пусть и за пределами нашей страны. Petrobras, не повышайте цены на топливо… Когда война закончится, будете работать как раньше».

По мнению президента, если рост цен не сдержать, это может резко ухудшить социально-экономическую ситуацию в стране.

Болсонару подчеркнул, что в то время как основные иностранные нефтедобывающие компании в Бразилии снизили свою маржинальность до 10−15%, у национальной госкомпании Petrobras маржинальность достигает 30%.

Жаир Болсонару «У вас есть жирок».

Глава государства также заявил, что не намерен для сохранения контроля над ценами управлять компанией, в которой правительству страны принадлежит контрольный пакет акций, «в ручном режиме». И напомнил руководству Petrobras о социальной ответственности.

Жаир Болсонару «Я знаю, что это не государственная компания, что часть акций принадлежит частным инвесторам. Но это по большей части американские пенсионные фонды. Получается, за счёт страданий бразильцев мы поддерживаем высокий уровень пенсий за рубежом».

Напомним, резкий рост отпускных цен на топливо для бразильских дистрибьюторов ранее стал поводом для отставки с поста главы нефтегазовой компании Petrobras Жоакима Силвы и Луны и других перестановок в её руководстве.

Как сообщало ИА REGNUM, национальная федерация нефтяников Бразилии заявила, что с 14 апреля будет продавать газ по ценам ниже рыночных в знак протеста против паритета нефтяной компании Petrobras с международным рынком.

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