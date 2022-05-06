Ростов-на-Дону, , 03:46 — REGNUM Второй банкротный иск к ОАО «Таганрогский судоремонтный завод» поступил в арбитраж Ростовской области. Иск, скорее всего, будет возвращен кредитору, так как подан в период действия федерального моратория, установленного правительством РФ с 1 апреля по 1 октября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление подано Марией Аршинниковой 28 апреля 2022 года. Заявлены претензии на 350 тыс. рублей. Третьим лицом в споре указана Вера Мелихова. Детали пока не сообщались.

Напомним, в мае 2021 года схожий иск подал ликвидатор самого завода-ответчика, но в марте 2022 года он отозвал его и дело прекратили.