Мехико, , 03:39 — REGNUM Рабочее турне по странам Центральной Америки и Карибского бассейна начал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, прибыв с визитом Гватемалу. Об этом сообщается на сайте гватемальского правительства.

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Глава Гватемалы Алехандро Джамматтеи принял мексиканского лидера в Национальном дворце культуры республики. Поездка Обрадора должна продлится до 8 мая. Основное внимание в рамках турне должно быть уделено проблемам миграции, а также развитию социальных программ для создания новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля Андрес Мануэль Лопес Обрадор провел телефонную беседу с американским президентом Джо Байдена, обсудив с ним вопросы миграции и отношения США и Мексики.

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