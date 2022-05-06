Берлин, , 03:23 — REGNUM Германия поможет оснастить чешскую армию новой бронетехникой взамен той, что Чехия передает Украине, 5 мая сообщило информационное агентство ČTK.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации журналистов, речь идет о тяжелых видах вооружений. Соответствующие договоренности были достигнуты в рамках встреч в Берлине чешского премьер-министра Петра Фиалы с немецким канцлером Олафом Шольцем и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Польше начались учения НАТО Defender Europe-2022, в которых должны принять участие около 18 тысяч военнослужащих из более чем 20 стран.

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