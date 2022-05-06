Москва, , 03:22 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал Минобороны России во взыскании более 241,8 млн рублей с АО «Авиационная холдинговая компания «Сухой». Сумма фигурировала как неустойка. Вердикт может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

«Сухой Суперджет 100» (сс) Frank Schwichtenberg

В карточке дела появилась запись судьи Нариманидзе — «в иске отказать полностью».

В марте 2022 года в связи с поступлением от ответчика документов, имеющих гриф «секретно», суд перевёл слушания в закрытый режим. Общая сумма требований составила 241 800 740 рублей.

Спор слушался с октября 2021 года.

Напомним, в марте 2022 года суд рассмотрел претензии ведомства к авиахолдингу на сумму 107 млн рублей, отказав во взыскании запрошенной суммы. Помимо этого, 25 мая арбитраж рассмотрит претензии министерства к «Сухому» на 1,7 млн рублей, а 18 мая — на 360 млн рублей.