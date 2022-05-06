Хабаровск, 6 мая, 2022, 03:15 — ИА Регнум. В Хабаровском крае ко Дню Победы проходят десятки патриотических акций и различных мероприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Георгиевская лента

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Акции «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика» начались еще в конце апреля и продлятся до 9 мая. Добровольцы раздадут более 50 тыс. георгиевских ленточек жителям региона и объяснят, как правильно их носить. Все вырученные деньги от акции «Красная гвоздика» пойдут на медицинскую помощь ветеранам.

В начале мая в крае стартовала Международная акция «Сад памяти». Так, у штаба Восточного военного округа активисты уже высадили 20 молодых кленов, а 14 мая вблизи села Некрасовка высадят около 3 тыс. сеянцев кедра корейского.

9 Мая по главным улицам городов и поселений Хабаровского края пройдет «Бессмертный полк».

В этот же день состоятся торжественные церемонии возложения цветов к мемориалам и поздравления ветеранов. Также жителей региона приглашают принять участие в патриотической онлайн-акции «#ВместесВетераном» и рассказать истории своих героев в социальных сетях.

Также жители края могут присоединиться к Всероссийской акции «#ОкнаПобеды» — оформить окна квартир и школ рисунками, картинками и надписями, посвященными Великой Победе, а затем опубликовать фотографии в социальных сетях.

Откроется и передвижная выставка «Без срока давности» от Хабаровского отделения «Поискового движения России». Это уникальная экспозиция архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Ознакомиться с рассекреченными данными смогут все желающие. Выставка будет перемещаться между образовательными, научными, просветительскими учреждениями региона каждые две недели до конца года.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке с 5 по 8 мая поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны по месту их проживания — мобильные концертные бригады посетят 35 человек.