Красноярск, 6 мая, 2022, 03:10 — ИА Регнум. В пятницу, 6 мая, в Красноярске переменная облачность, без осадков, температура воздуха +18… +20 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Майский лес

В 07:00 на Театральной площади было +5 °C.

Ночью с 6 на 7 мая ожидается до +6… +9 °C, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь.

Скорость юго-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 11 м/с. Давление — 735 мм рт. ст.

В субботу, 7 мая, в Красноярске до +14… +20 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь. Ночью — до +1… +5 °C, переменная облачность, без осадков.

В воскресенье, 8 мая, в Красноярске ожидается до +3… +8 °C днём и до −4… +1 °C ночью. Облачно, без осадков.

6 мая на юге Таймырского муниципального района (МР), в Хакасии и Туве ожидаются порывы юго-западного ветра до 15−20 м/с.

В южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

6−8 мая в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на юге Таймырского муниципального района ночью 6 мая ожидается сильный и очень сильный юго-западный ветер.

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